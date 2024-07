Santa Catarina se destaca com queda de mortes violentas e baixa taxa no país Santa Catarina teve redução no número de mortes violentas e ficou na segunda posição no ranking dos estados com as menores taxas... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 19h04 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Santa Catarina teve redução no número de mortes violentas e ficou na segunda posição no ranking dos estados com as menores taxas no Brasil. Os dados divulgados nesta quinta-feira (18) pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública são referentes aos anos de 2022 e 2023.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• A goleada para o Náutico não foi o que mais chamou a atenção no Figueirense

• SC tem queda de mortes violentas e fica com a 2ª menor taxa do país, aponta Anuário

• Espécie de golfinho monitorada há mais 10 anos é encontrada morta em praia de SC