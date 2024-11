Santa Catarina tem melhor banda larga de internet do Sul do Brasil; veja ranking estadual Santa Catarina tem melhor banda larga de internet do Sul do Brasil; veja ranking estadual ND Mais|Do R7 16/11/2024 - 20h48 (Atualizado em 16/11/2024 - 20h48 ) twitter

Santa Catarina tem melhor banda larga de internet do Sul do Brasil; veja ranking estadual

O novo relatório do Ranking Minha Conexão, que mostra como performa a banda larga de internet em diferentes estados do Brasil, aponta que Santa Catarina lidera a qualidade do serviço na região Sul. Os dados foram coletados entre os meses de julho e setembro de 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

