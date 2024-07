Santa Catarina: Variação no número de eleitores para as eleições municipais de 2024 Santa Catarina teve um ganho de 8,35% no seu eleitorado para as eleições municipais deste ano em relação a 2020. São mais de 5,6... ND Mais|Do R7 20/07/2024 - 15h33 (Atualizado em 20/07/2024 - 15h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Santa Catarina teve um ganho de 8,35% no seu eleitorado para as eleições municipais deste ano em relação a 2020. São mais de 5,6 milhões de eleitores aptos a votar. Alguns municípios tiveram um aumento expressivo, em especial no litoral do Estado. Outros, principalmente no Oeste, registraram queda.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Veja as cidades de Santa Catarina que mais ganharam e mais perderam eleitores

• Atuações: Goleiro tem a nota mais alta do Avaí na derrota para o Ceará

• Acidente envolvendo capivara e moto deixa duas mulheres feridas em SC