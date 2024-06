ND Mais |Do R7

São Bernardo x Figueirense: confronto decisivo na Série C O Figueirense inicia sua sequência mais dura na Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo. O Furacão do Estreito tem pela frente...

O Figueirense inicia sua sequência mais dura na Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo. O Furacão do Estreito tem pela frente o São Bernardo, fora de casa, em jogo pela 10ª rodada da competição. A bola rola no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), às 19h.

