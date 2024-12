São Francisco do Sul passa a ter CEP específico por rua; veja como saber o seu Os Correios orientam os moradores a cadastrarem o novo CEP junto aos prestadores de serviço e outros cadastros ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 14h10 (Atualizado em 05/12/2024 - 14h10 ) twitter

Desde o último dia 29 de novembro, os moradores de São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, passam a contar com CEPs (Códigos de Endereçamento Postal) específicos para cada rua. Até então, havia um único CEP para todos os logradouros.

Saiba mais sobre essa importante mudança e como consultar o seu novo CEP no site do nosso parceiro ND Mais.

