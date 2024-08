São José se Transforma na Capital da Inovação e Cultura com o Festival Conecta+ É chegada a hora! No final de semana do Dia dos Pais, o Festival Conecta+ transformará São José na capital dos negócios, da comunicação... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 22h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 22h06 ) ‌



É chegada a hora! No final de semana do Dia dos Pais, o Festival Conecta+ transformará São José na capital dos negócios, da comunicação e da cultura. De 9 a 11 de agosto, o evento promoverá, no Hermelinda Izabel Merize, uma verdadeira imersão em inovação e entretenimento.

