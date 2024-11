SC concretiza primeira PPP da história e define consórcio para o Aeroporto de Jaguaruna SC concretiza primeira PPP da história e define consórcio para o Aeroporto de Jaguaruna ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 28/11/2024 - 17h09 ) twitter

Governador Jorginho Mello

O Governo de Santa Catarina firmou a primeira PPP (parceria público-privada) da história do estado para garantir uma série de melhorias operacionais e em infraestrutura do Aeroporto de Jaguaruna pelos próximos 30 anos. O martelo foi batido pelo governador Jorginho Mello (PL), que definiu a concessão patrocinada do terminal aeroportuário do Sul do Estado em um leilão realizado na manhã desta quinta-feira (28), na sede da B3, em São Paulo.

