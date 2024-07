SC confirma investigação de morte por febre do Oropouche Santa Catarina confirmou nesta segunda-feira (22) a investigação da suspeita do primeiro caso de morte por FO (Febre do Oropouche... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 21h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 21h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Santa Catarina confirmou nesta segunda-feira (22) a investigação da suspeita do primeiro caso de morte por FO (Febre do Oropouche). O registro foi identificado no Paraná e o paciente morreu em abril deste ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Exclusive Os Cabides e o futuro brilhante que “Coisas Estranhas” lhe reserva

• Itajaí abre 365 vagas para cursos de formação e qualificação profissional

• SC confirma investigação de morte por febre do Oropouche