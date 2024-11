SC é o estado com mais favelas e comunidades urbanas fora da capital; veja ranking das maiores SC é o estado com mais favelas e comunidades urbanas fora da capital; veja ranking das maiores ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 21h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 21h30 ) twitter

Frei Damião, Palhoça

Santa Catarina tem 161 favelas e comunidades urbanas em 24 municípios, segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (8). O estado tem a menor proporção de favelas na concentração urbana da capital, visto que apenas 39,1% se localizam na Grande Florianópolis.

