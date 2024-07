SC registrou 17 casos de violência política em 2023 Os boletins do Observatório da Violência Política Eleitoral no Brasil, publicação realizada pelo Grupo de Investigação Eleitoral... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 10h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 10h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

protecting himself Branislav/Getty Images/iStockphoto

Os boletins do Observatório da Violência Política Eleitoral no Brasil, publicação realizada pelo Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (GIEL/UNIRIO), mostram que Santa Catarina registrou um total de 17 ocorrências de violência política em 2023.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• SC registrou 17 casos de violência política em 2023

• Clube da Bola, da NDTV, terá 2ª edição semanal em formato de podcast

• Avaí repete sequência de derrotas que não acontecia desde 2020