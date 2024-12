SC tem a 3ª menor taxa de desemprego do Brasil e comércio está confiante para contratar SC se consolida como líder no mercado de trabalho no Sul do país; taxa de desemprego caiu 22% e comércio deve voltar a contratar para... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 21h48 (Atualizado em 05/12/2024 - 21h48 ) twitter

Santa Catarina registrou no terceiro trimestre de 2024 a terceira menor taxa de desemprego do Brasil, com 2,8%. O índice reflete uma redução de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior e mostra um otimismo em empresários para contratar funcionários para o fim de ano.

Saiba mais sobre a confiança do comércio catarinense e as perspectivas de emprego no nosso parceiro ND Mais.

