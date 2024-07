Sci-Fi Floripa Festival: Uma viagem ao mundo da ficção científica Que passar pelo Cinema Gilberto Gerlach, no Centro Integrado de Cultura (CIC), a partir desta terça-feira (23) será abduzido pelo... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 15h44 (Atualizado em 23/07/2024 - 15h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Que passar pelo Cinema Gilberto Gerlach, no Centro Integrado de Cultura (CIC), a partir desta terça-feira (23) será abduzido pelo 3º Sci-Fi Floripa – Festival Internacional de Ficção Cinetífica, com uma programação incrível repleta de produções nacionais e do mundo inteiro que vai até domingo (28) e com entrada gratuita.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Sci-Fi Floripa Festival abre nesta terça com mais de 50 filmes gratuitos no CIC

• Prefeito de Praia Grande se manifesta após ser afastado do cargo: ‘confio na Justiça’

• Alfredinho Ibiapina faz corrida de recuperação na final da 25ª Copa Brasil de Kart