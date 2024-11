Scire Connect: O novo marco de valorização em São José Scire Connect, nova construção da Scire Empreendimentos, apresenta apartamentos e studios no bairro de Barreiros em São José, cidade... ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Scire Connect promete elevar o estilo de vida em São José com seus apartamentos modernos e localização estratégica em Barreiros – Foto: Scire Empreendimentos/Divulgação

O bairro de Barreiros, em São José (SC), será o lar do Scire Connect, o mais novo empreendimento da Scire Empreendimentos, uma das principais construtoras do estado de Santa Catarina. O projeto destaca-se por sua proposta moderna e localização estratégica, oferecendo studios e apartamentos de 1 ou 2 dormitórios, com opções de suíte. A iniciativa visa proporcionar aos futuros moradores um ambiente que combine conforto, praticidade e qualidade de vida, atendendo às demandas contemporâneas do mercado imobiliário.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Novo empreendimento em São José promete elevar estilo de vida na cidade com alta valorização

• VÍDEO: Homem tenta atear fogo em pessoas em situação de rua com tocha improvisada no RJ

• VÍDEO: Criminoso quebra fachada de loja e furta moto em Chapecó



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.