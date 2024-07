ND Mais |Do R7

Scire Empreendimentos inova com reinauguração da Casa Scire Blumenau

A Scire Empreendimentos, uma das principais construtoras do estado de Santa Catarina, celebrou no último dia 04, a reinauguração da Casa Scire Blumenau, a central de vendas da empresa no município. Com um design totalmente repaginado e com o investimento em tecnologias interativas, a Scire abre as portas para receber seus clientes.

