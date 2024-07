Sebrae elabora estratégias para impulsionar a ovinocaprinocultura em Santa Catarina

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Qualidade com conceito elevado, mão de obra familiar, comprometimento dos empreendedores, cortes adequados e status sanitário são conceitos que destacam a imagem da ovinocaprinocultura catarinenses no cenário nacional. Esses indicadores foram apresentados nesta semana durante o Encontro Estadual de Gestores do Agronegócio e Alimentos e Bebidas, promovido pelo Sebrae/SC, no Centro de Inovação ACATE Deatec/Centro Executivo E.T. Renovável, em Chapecó.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Sebrae elabora planejamento para fomentar ovinocaprinocultura catarinense

• Greve na UFSC: servidores técnicos-administrativos encerram paralisação após 117 dias

• Homem é encontrado esfaqueado e morto em cidade de SC; ‘diversas perfurações’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.