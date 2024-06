ND Mais |Do R7

Secretário de Obras de cidade de SC morre em acidente trágico

O secretário de Obras e Serviços do município de Luzerna, no Meio-Oeste de Santa Catarina, Itamar Tonetto, de 40 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito no fim da tarde desta quarta-feira (26). A informação foi confirmada pela prefeitura em nota oficial.

