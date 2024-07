Sede da Copa do Mundo planeja estádio para 115 mil pessoas; fotos As primeiras fotos do Grand Stade Hassan II, um estádio incrível com capacidade para 115.000 lugares, foram divulgadas pelo 'The... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 16h51 (Atualizado em 17/07/2024 - 16h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As primeiras fotos do Grand Stade Hassan II, um estádio incrível com capacidade para 115.000 lugares, foram divulgadas pelo 'The Sun', da Inglaterra. O estádio deverá sediar a Copa do Mundo de 2030.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Estelionatários usam imagens de dois delegados de SC para golpes: ‘não é a primeira vez’

• Sede da Copa do Mundo planeja estádio para 115 mil pessoas; fotos

• Primeira família do real: saiba o que fazer com cédulas de dinheiro que sairão de circulação