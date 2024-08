Segurança Alimentar em Foco: Palestra em Balneário Camboriú Alunos do CEM (Centro Educacional Municipal) Professor Armando Cesar Ghislandi receberam na última segunda-feira (26), a palestra... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 15h12 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h12 ) ‌



Alunos do CEM (Centro Educacional Municipal) Professor Armando Cesar Ghislandi receberam na última segunda-feira (26), a palestra sobre segurança alimentar. A entrega faz parte do projeto “SC Saudável – sabor à mesa”, que aproxima o campo do consumidor destacando segurança e qualidade da proteína e vegetal produzido em nosso Estado.

