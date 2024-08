Segurança em Alta: Sistema Prisional de SC Sem Rebeliões Há 7 Anos Na tarde da última terça-feira (6), policiais penais do Grupo Tático de Intervenção (GTI) promoveram um treinamento de resposta imediata... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 08/08/2024 - 09h56 ) ‌



Na tarde da última terça-feira (6), policiais penais do Grupo Tático de Intervenção (GTI) promoveram um treinamento de resposta imediata e gestão de crise dentro da Penitenciária de São José de Alcântara, na Grande Florianópolis. A reportagem do ND Mais acompanhou a simulação do GTI, apontado como uma das boas razões pela diminuição dos casos de motins nas penitenciárias do Estado.

