Sem acertar nenhuma dezena, aposta de Florianópolis ganha R$ 109 mil na Lotomania

Aposta Lotomania

Uma aposta de Florianópolis ganhou R$ 109 mil na Lotomania após errar todas as dezenas do concurso sorteado na noite desta sexta (22). O jogo foi o único do Brasil a se enquadrar na regra que premia o jogador que não acertar nenhuma das 50 opções de aposta.

