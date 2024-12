Sem consenso, regionalização do saneamento básico está prestes a avançar em Santa Catarina Sem consenso, regionalização do saneamento básico está prestes a avançar em Santa Catarina ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 09h29 (Atualizado em 02/12/2024 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem de chamada

Santa Catarina corre contra o relógio em um dos seus maiores gargalos: o saneamento básico. O Estado figura entre os piores colocados do Brasil no índice de cobertura de esgoto ao cobrir menos de 30% de sua população com o serviço, segundo os dados mais atualizados do SNIS (Serviço Nacional de Informações sobre o Saneamento).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa importante discussão!

Leia Mais em ND Mais:

Carnês do IPTU 2025 começam a ser distribuídos em Joinville; saiba como serão faturas

Homem morre trancado dentro de casa durante incêndio em SC; filho é suspeito de atear fogo

Eletricista morre durante manutenção em SC e equipe segue trabalhando após tragédia