Sem Rodolfo Potiguar, Brusque estreia na Série C 2025 com empate diante do Ituano Atuando na cidade de Itu, o Brusque ficou no empate sem gols com o Ituano na tarde deste sábado (12) ND Mais|Do R7 13/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 08h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A nova versão do Brusque agora é sem Rodolfo Potiguar, que rescindiu com o clube. Em campo, o time ficou no empate em 0 a 0 com o Ituano na tarde deste sábado (12), no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a estreia do Brusque na Série C!

Leia Mais em ND Mais:

Frente fria avança pelo Brasil na próxima semana

Homem empurra companheira de carro em movimento e é preso em SC

Chapecoense estreia gramado sintético da Arena Condá com derrota para o Coritiba