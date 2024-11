Semana inicia com calor de 30°C em Chapecó; veja a previsão Semana inicia com calor de 30°C em Chapecó; veja a previsão ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 11/11/2024 - 09h49 ) twitter

Calor em Chapecó

A semana começa com sol e calor de 30°C em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A segunda-feira (11) será marcada por um dia de temperaturas elevadas e poucas chances de chuva, segundo previsão do meteorologista Piter Scheuer.

