Semana inicia com sol e calor no Litoral Norte
ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 10h11

Dia ensolarado

Dando continuidade ao fim de semana, a segunda-feira (11) será de sol e calor em Itajaí e região. As informações são do meteorologista Sergey Araújo, no Laboratório do Clima da Univali (LabClima).

