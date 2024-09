Seminário em SC traz especialistas suecos para discutir inovações na construção Seminário Construções Inteligentes ocorrerá nos dias 11 e 12 de setembro na sede do Crea-SC e trará referências da Suécia, país modelo... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 13h41 (Atualizado em 11/09/2024 - 13h41 ) ‌



Santa Catarina receberá a terceira edição do Seminário Construções Inteligentes, nos dias 11 e 12 de setembro, na sede do Crea-SC, em Florianópolis. O evento, promovido pelo Senge-SC (Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina) e apoiado pelo Conselho, integra a Política de Patrocínio do Crea-SC.

