Serviço deve fechar túnel do Morro do Boi por 6 horas, em Balneário Camboriú Serviço deve fechar túnel do Morro do Boi por 6 horas, em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 21h49 (Atualizado em 19/11/2024 - 21h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Túnel do Morro do Boi

O acesso ao túnel do Morro do Boi, na BR-101 de Balneário Camboriú, será fechado por seis horas entre quinta (21) e sexta-feira (22). Isso será necessário para a realização de um serviço encabeçado pela Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho da rodovia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o fechamento e as obras no túnel.

Leia Mais em ND Mais:

Importante avenida de Joinville ficará completamente interditada no feriado; entenda

‘Abençoado’: ciclista atingido por caminhão, em SC, tinha apenas 1% de chance de sobreviver

Quatro irmãos que tentaram matar o próprio tio com golpes de facão são condenados em SC