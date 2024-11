Servidora do INSS é demitida por manipular dados falsos e ‘furar a fila’ para aposentar a sogra Servidora do INSS é demitida por manipular dados falsos e ‘furar a fila’ para aposentar a sogra ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 27/11/2024 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

INSS

Uma servidora do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi demitida após manipular dados falsos no sistema previdenciário para conseguir aposentar a sogra. A fraude fez com que a sogra furasse a fila de agendamento e não precisasse ir até o Instituto para apresentar a documentação obrigatória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Casa de casal assassinado em Itajaí é ‘saqueada’, motorista de app denuncia e dois são presos

Homem tem prejuízo de R$ 9 mil após programa sexual em SC

Mulher morre após fazer hidrolipo; médico era acusado de 31 negligências