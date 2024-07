ND Mais |Do R7

Servidores do INSS entram em greve e impactam atendimento em todo o país Servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de todo o país entraram em greve nesta terça-feira (16) por tempo indeterminado...

Servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de todo o país entraram em greve nesta terça-feira (16) por tempo indeterminado. Em Santa Catarina, o serviço permanece normal em todas as agências, já que apenas três servidores no estado aderiram ao movimento.

