Setembro começa com clima agradável no Sul de SC A previsão indica um início de setembro agradável, com temperaturas amenas e uma chance mínima de chuva à tarde ND Mais|Do R7 01/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 01/09/2024 - 10h01 )



No Sul de Santa Catarina, o mês de setembro começa com um domingo (1º) de temperaturas amenas e condições climáticas agradáveis. As informações são do climatologista Márcio Sônego, da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina).

