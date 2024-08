Setembro quente: Brasil enfrenta onda de calor intensa Calor extremo deve superar marcas históricas em diversas cidades, com onda de calor com temperaturas acima de 40°C no Centro-Oeste ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 22h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 22h11 ) ‌



A temperatura vai subir em grande parte do Brasil no início de setembro, com uma onda de calor que se intensifica no país. De acordo com a Climatempo, empresa especializada em meteorologia, essa nova onda de altas temperaturas pode ser ainda mais forte do que as já registradas no início de 2024.

