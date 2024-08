Silvio Santos: O Sonho Presidencial que Não Deu Certo O apresentador e empresário Silvio Santos, que morreu na madrugada deste sábado (17), em São Paulo, chegou perto de ser o primeiro... ND Mais|Do R7 17/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 17/08/2024 - 15h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O apresentador e empresário Silvio Santos, que morreu na madrugada deste sábado (17), em São Paulo, chegou perto de ser o primeiro presidente eleito desde a redemocratização do país, em 1989. O projeto político do “dono do Baú”, porém, durou pouco.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Morte de Silvio Santos: famosos fazem homenagens ao apresentador e empresário

• Por que Silvio Santos foi barrado como candidato a presidente

• Homem é preso por cultivar plantação de maconha em estufa improvisada em SC