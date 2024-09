Simulação do trágico acidente aéreo da Voepass é divulgada pela FAB Aeronave da companhia Voepass caiu no dia 9 de agosto, em Vinhedo, no interior do estado de São Paulo ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 04h30 (Atualizado em 09/09/2024 - 04h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A FAB (Força Aérea Brasileira) divulgou, neste domingo (8), uma animação feita pelo Cenipa (Centro de investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que recriou a trajetória do voo 2283, da Voepass. A aeronave caiu no dia 9 de agosto, em Vinhedo, no interior do estado de São Paulo, e resultou na morte de 62 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Veículo bate em árvore e deixa motorista morto e três feridos em rodovia de SC

• Virginia Fonseca publica primeira imagem de José Leonardo

• VÍDEO: FAB divulga simulação do acidente com avião da Voepass que matou 62 pessoas