Sinduscon de Criciúma oferece curso profissionalizante gratuito na área da construção civil

O Sinduscon (Sindicato da Construção Civil) de Criciúma, em parceria com o Senai, oferece uma oportunidade gratuita de qualificação profissional. Por meio do Feirão do Emprego Emprega Já – Construção Civil, o sindicato oferecerá uma oportunidade para se capacitar, gratuitamente, com vaga garantida no setor.

