‘Socorro, por Deus’: veja momento em que ex atira no atual da mulher, na frente da filha, em SC

Ex atira no atual da mulher

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento exato, com o barulho do tiro e gritos por socorro, quando o ex atira no atual da mulher, em frente a filha de 8 anos, em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

