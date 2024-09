Sol e calor: previsão animadora para o Litoral Norte de SC Com ventos leves e aumento da temperatura, o fim de semana no Litoral Norte não tem previsão de chuva ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 09h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 09h30 ) ‌



O fim de semana no Litoral Norte de Santa Catarina começará com nuvens, mas o sol já deve brilhar no sábado (07). Com ventos leves, a temperatura voltará a subir na região.

