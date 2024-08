Sortudos de SC: Mega-Sena Distribui R$ 29,8 Milhões! Moradores de três cidades catarinenses faturaram um dinheiro extra neste fim de semana com o sorteio da bolada de R$ 29,8 milhões... ND Mais|Do R7 25/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 25/08/2024 - 21h11 ) ‌



Moradores de três cidades catarinenses faturaram um dinheiro extra neste fim de semana com o sorteio da bolada de R$ 29,8 milhões no concurso 2766 da Mega-Sena, na noite deste sábado (24). Os sortudos são de Blumenau, Palhoça e São Franscisco do Sul.

• Mega-Sena: moradores de SC faturam bolada em sorteio de R$ 29,8 milhões

• JEC Futsal supera o Jaraguá e chega à décima vitória consecutiva na Liga Nacional

• Após fazer exoneração em massa, Jonecir Soares é eleito prefeito de Itapoá em votação indireta