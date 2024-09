Sucesso absoluto na 4ª Stammtisch do Bem em Joinville Com apoio da NDTV Record, Stammtisch do Bem aconteceu neste final de semana em Joinville ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 04h30 (Atualizado em 09/09/2024 - 04h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A 4ª edição da Stammtisch do Bem, realizada neste sábado (7) em Joinville, no Norte de Santa Catarina, foi um verdadeiro sucesso. De acordo com a organização, o evento beneficente alcançou recorde de público.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Veículo bate em árvore e deixa motorista morto e três feridos em rodovia de SC

• Virginia Fonseca publica primeira imagem de José Leonardo

• VÍDEO: FAB divulga simulação do acidente com avião da Voepass que matou 62 pessoas