Sucesso da nova rota aérea entre Florianópolis e Lisboa Na capital, diretor da TAP Air Portugal para o Brasil, Carlos Antunes, destacou a infraestrutura do aeroporto Hercílio Luz e o potencial... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 10h11 (Atualizado em 05/09/2024 - 10h11 ) ‌



O sucesso da nova rota aérea Florianópolis-Lisboa, inaugurada na terça-feira (3), repercutiu na sede do Grupo ND, onde o diretor da TAP Air Portugal para o Brasil, Carlos Antunes, pôde conhecer a estrutura da empresa no Morro da Cruz, no fim da manhã de quarta-feira (4).

