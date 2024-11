Suposto amante é preso suspeito de assassinar policial aposentado na Grande Florianópolis Suposto amante é preso suspeito de assassinar policial aposentado na Grande Florianópolis ND Mais|Do R7 30/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 30/11/2024 - 16h49 ) twitter

Suposto amante preso

Agentes da Polícia Civil de São João Batista, na Grande Florianópolis, prenderam um homem, apontado pela investigação como suposto amante da esposa da vítima. A prisão do suspeito de participar do assassinato de um policial civil aposentado do Paraná, em 11 de setembro deste ano, aconteceu na manhã da sexta-feira (29).

