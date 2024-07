ND Mais |Do R7

Surfe: Laguna recebe o 1° Campeonato Brasileiro de Ondas Grandes Todos os olhares do surf se voltam à Praia do Cardoso, em Laguna, no Sul de Santa Catarina. Nesta segunda-feira (1°), a partir das...

Alto contraste

A+

A-

Todos os olhares do surf se voltam à Praia do Cardoso, em Laguna, no Sul de Santa Catarina. Nesta segunda-feira (1°), a partir das 7h, tem início o 1° Campeonato Brasileiro de Ondas Grandes, o CB Surf Big Wave Mormaii. Atletas de todo o país, 24 homens e seis mulheres, estão confirmados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Geadas e temperaturas abaixo de 0°C: veja como será o tempo em SC nos próximos dias

• Saiba como assistir o 1° Campeonato Brasileiro de Ondas Grandes; evento acontece em Laguna

• Internet: Brasil precisa vencer desigualdades no acesso para concretizar a ‘cidadania digital’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.