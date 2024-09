Surfista em estado crítico é resgatado de helicóptero após afogamento em Imbituba Surfista, de 55 anos, foi retirado da água por colegas e teve que ser intubado antes de ser transportado para hospital; estado dele... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 20h42 (Atualizado em 11/09/2024 - 20h42 ) ‌



Um surfista, de 55 anos, precisou ser resgatado de helicóptero após se afogar em Imbituba, no Sul de Santa Catarina. O caso aconteceu no fim da tarde de terça-feira (10), por volta das 16h, na Praia do Porto.

