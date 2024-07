Surpresa em casa: pai faz parto de emergência no Sul de SC Um bebê nasceu em casa com a ajuda do pai na manhã de sexta-feira (19), após a grávida, de 38 anos, não conseguir chegar a tempo... ND Mais|Do R7 20/07/2024 - 18h24 (Atualizado em 20/07/2024 - 18h24 ) ‌



Um bebê nasceu em casa com a ajuda do pai na manhã de sexta-feira (19), após a grávida, de 38 anos, não conseguir chegar a tempo ao hospital. O caso aconteceu em Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina. Após o nascimento, a equipe dos Bombeiros Voluntários atendeu a família.

