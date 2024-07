Surpresa na Estrada: Cobra aparece no guidão de motociclista em SC Um motociclista foi surpreendido por uma cobra enquanto pilotava em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. O animal apareceu... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 15h11 (Atualizado em 18/07/2024 - 15h11 ) ‌



Um motociclista foi surpreendido por uma cobra enquanto pilotava em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. O animal apareceu no guidão de sua moto. Surpreso com a situação, ele parou o veículo e acionou o resgate.

