Suspeito de atirar em criança de 11 anos em Chapecó choca a comunidade Uma criança de 11 anos foi vítima de um disparo de arma de fogo no bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na segunda...

Uma criança de 11 anos foi vítima de um disparo de arma de fogo no bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na segunda-feira (15). Conforme a PM (Polícia Militar), o suspeito de 33 anos tinha registro das armas. A criança foi levada, pelo Samu, ao HRO (Hospital Regional do Oeste).

