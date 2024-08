Suspeito de Homicídio é Capturado no Pará Após Fuga Um dos envolvidos no homicídio de Renan Conrrado dos Santos foi preso no Pará, na manhã desta quinta-feira (8). Ele era o último de... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 22h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 22h26 ) ‌



Um dos envolvidos no homicídio de Renan Conrrado dos Santos foi preso no Pará, na manhã desta quinta-feira (8). Ele era o último de um grupo de cinco pessoas que ainda estava em liberdade já que fugiu para o Norte do país no dia 22 de junho, quando a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

