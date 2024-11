Suspeito de importunar sexualmente adolescente em ônibus é preso em Joinville Suspeito de importunar sexualmente adolescente em ônibus é preso em Joinville ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 25/11/2024 - 23h28 ) twitter

Suspeito de importunar sexualmente adolescente em ônibus é preso em Joinville

O suspeito de importunar sexualmente uma adolescente de 15 anos foi preso em Joinville nesta segunda-feira (25). Em companhia de um advogado, o homem se entregou na delegacia da cidade do Norte catarinense. O caso aconteceu dentro de um ônibus do transporte coletivo e veio à tona no último dia 9 de novembro, após divulgação na internet.

