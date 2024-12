Suspeito de matar mulher com deficiência intelectual é preso em SC Suspeito de matar mulher com deficiência intelectual é preso em SC ND Mais|Do R7 30/11/2024 - 21h09 (Atualizado em 30/11/2024 - 21h09 ) twitter

Suspeito de matar mulher com deficiência intelectual é preso em SC

Iraci Mariano de Freitas, de 55 anos, foi encontrada morta e seminua na sua própria casa no último dia 28 de maio. Oito meses após o crime, o suspeito de assassinar a mulher com deficiência intelectual foi preso pela Polícia Civil em Matos Costa, no Planalto Norte catarinense.

