Suspeito se apresenta à polícia após homicídio em Criciúma

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

O suspeito de matar um homem, de 33 anos, em Criciúma, na última segunda-feira (1º), foi identificado pela Polícia Civil. A vítima teria discutido e atacado com um facão o tio do acusado, sem razões aparentes, no bairro Naspolini, conforme o órgão de segurança.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Suspeito de matar homem de 33 anos a tiros se apresenta à polícia em Criciúma

• Idoso condenado por estupro no PR é preso em Xanxerê

• Olimpíada Estudantil Catarinense que foi realizada em Florianópolis está na mira do MPSC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.