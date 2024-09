Suzana Nahirnei brilha nas Paraolimpíadas de Paris A arremessadora de peso, Suzana Nahirnei, que representou Blumenau nestes jogos Paralímpicos de Paris 2024, competiu na manhã desta... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 14h22 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h22 ) ‌



O sonho de muitos atletas é estar no nível olímpico e para a representante de Blumenau, Suzana Nahirnei o sonho foi realizado. Ela competiu a prova do arremesso do peso na manhã desta quarta-feira (4), nas Paraolimpíadas de Paris e terminou entre as cinco melhores do mundo, na sua categoria.

