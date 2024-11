Taça NDTV de Beach Soccer tem data definida e mudança no regulamento Taça NDTV de Beach Soccer tem data definida e mudança no regulamento ND Mais|Do R7 20/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taça NDTV de Beach Soccer

A contagem regressiva já começou para a Taça NDTV de Beach Soccer. A tradicional competição de verão em São Francisco do Sul é uma das maiores da modalidade no Sul do país, dá ao campeão vaga direta para o Campeonato Catarinense e já tem data para começar em 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Temporal deixa 6 mil unidades sem energia no Extremo-Oeste de SC

Ex-professora condenada a 30 anos de prisão nos EUA após fazer sexo com aluno; entenda

3° suspeito de triplo homicídio em Itapema é preso em MS; ‘um dos mais perigosos’